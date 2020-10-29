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Президент России Владимир Путин заявил, что в России не будет национального закрытия страны в связи с распространением коронавируса.

Выступая на форуме «Россия зовет», он отметил, что власть четко понимает, как нужно действовать в пандемию. Именно поэтому локдауна в России не будет. Экономику, работу бизнеса не остановят полностью, пообещал лидер страны. Его слова передает телеграм-канал «Пул 3».

При этом страны Европы посчитали необходимым введение карантина. Так во Франции фиксируется значительный рост заражения коронавирусом, из-за чего власти снова примут чрезвычайные меры по борьбе с эпидемией и введут повторный карантин. Об этом 28 октрября сообщил президент Эммануэль Макрон.