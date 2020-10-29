Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Макрон объявил о возвращении строгого карантина во Франции

Антон Мельников
29 октября, 2020 00:14
1 мин
FRANCE 24
Youtube / FRANCE 24

Во Франции фиксируется значительный рост заражения коронавирусом, из-за чего власти снова примут чрезвычайные меры по борьбе с эпидемией и введут повторный карантин. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон.

Повторный карантин подразумевает меры самоизоляцию и закрытие ресторанов, которые были в прошлый раз. В отличие от жестких мер, которые предпринимались ранее, теперь во Франции продолжат работать школы и госучреждения.

Покидать квартиры можно будет только при наличии уважительной причины, в все магазины кроме продовольственных будут закрыты.

При этом, Франция закроет границы, въезд будет возможен только для граждан страны.

Меры начнут действовать с 30 октября. Первый этап продлится 15 дней, передаёт «Коммерсантъ».

темы
Франция
карантин
Эммануэль Макрон
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!