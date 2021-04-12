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Владимир Путин предложил значительно поднять зарплаты на фоне Дня космонавтики

Антон Мельников
12 апреля, 2021 23:20
1 мин
Антон Мельников
12 апреля, 2021 23:20
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Российским космонавтам, которые уже летали в космос, нужно поднять заработную плату на 50%. Тем, кто в космос только собирается – на 70%. С таким предложением 12 апреля, в День космонавтики, выступил президент РФ Владимир Путин.

«Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции, заметные в отряде космонавтов, — сообщил президент. — И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова».

По его словам, повышение должностных окладов отразится и на надбавках, которые получают космонавты. В итоге предложенная инициатива сделает «общий объем доходов наших космонавтов заметным», передаёт телеканал «360».

Ранее Путин заявил, что Россия должна поддержать свой статус ведущей «космической державы». Об этом читайте в нашем материале.

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