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Владимир Путин предложил учредить институт наставничества
25 января, 2021 15:26
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medrussia.org
Президент России Владимир Путин намерен посоветовать Министерству здравоохранения страны учредить институт наставничества. Он необходим студентам, получающим образование в медицинской сфере, считает лидер государства.
«С определенным материальным стимулированием тех, кто занимается этой работой очень важной», – отметил президент необходимость создания данного учреждения, передает «Парламентская газета».
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к студентам с просьбой не становиться «отличниками».
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