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Президент России Владимир Путин намерен посоветовать Министерству здравоохранения страны учредить институт наставничества. Он необходим студентам, получающим образование в медицинской сфере, считает лидер государства.

«С определенным материальным стимулированием тех, кто занимается этой работой очень важной», – отметил президент необходимость создания данного учреждения, передает «Парламентская газета».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к студентам с просьбой не становиться «отличниками».