Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Владимир Путин предложил учредить институт наставничества

Марьям Ибрагимова
25 января, 2021 15:26
1 мин
Марьям Ибрагимова
25 января, 2021 15:26
1 мин
medrussia.org
medrussia.org

Президент России Владимир Путин намерен посоветовать Министерству здравоохранения страны учредить институт наставничества. Он необходим студентам, получающим образование в медицинской сфере, считает лидер государства.

«С определенным материальным стимулированием тех, кто занимается этой работой очень важной», – отметил президент необходимость создания данного учреждения, передает «Парламентская газета».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к студентам с просьбой не становиться «отличниками».

Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
Минздрав
студенты
Медики
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!