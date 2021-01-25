Общество

Руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Госдуме Владимир Жириновский обратился к студентам Института мировых цивилизаций с заявлением в Татьянин день. Он призвал их подумать над собственным здоровьем и не гнаться за хорошими отметками в образовательных учреждениях.

«Не надо быть отличниками и двоечниками. Тройки и четверки. И здоровье сохраните», – цитирует лидера ЛДПР РИА Новости.

Он подчеркнул, что задача молодежи состоит в том, чтобы научиться верно давать оценку прошлым событиям, трезво оценивать настоящее и точно предсказывать будущее.

Ранее Владимир Жириновский заявил о необходимости исключить иностранные языки из школьной программы.