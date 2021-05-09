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Политика
Владимир Путин после военного парада поговорил о «личной жизни» с ветераном
9 мая, 2021 17:10
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Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин после парада подошел к ветерану Марии Фаустовой и сопровождавшим ее родственникам. Журналисты узнали, о чем они разговаривали.
Глава государства поинтересовался, где воевала Фаустова.
«Я сказала, что в Сталинграде я была, радисткой я была. Потом о личной жизни (говорили - прим.)», - рассказала женщина «Известиям».
Ранее сообщалось, что во время парада Путин отвлекся и помог ветерану.
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