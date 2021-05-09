Владимир Путин после военного парада поговорил о «личной жизни» с ветераном

Политика

Президент России Владимир Путин после парада подошел к ветерану Марии Фаустовой и сопровождавшим ее родственникам. Журналисты узнали, о чем они разговаривали.

Глава государства поинтересовался, где воевала Фаустова.

«Я сказала, что в Сталинграде я была, радисткой я была. Потом о личной жизни (говорили - прим.)», - рассказала женщина «Известиям».

Ранее сообщалось, что во время парада Путин отвлекся и помог ветерану.