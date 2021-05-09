Владимир Путин отвлекся от парада и помог ветерану-зрителю согреться

Политика

Журналисты кремлевского пула запечатлели, как президент России Владимир Путин помог ветерану на параде Победы. Старослужащий сидел с главой государства рядом.

На кадрах, опубликованных в Telgram-канале RIA_Kremlinpool, Путин помог участнику битвы на Курской дуге Василию Пронину согреться.

В Москве сегодня прохладно - около пяти градусов. Гостям главного парада раздали пледы и дождевики.

Пронин решил надеть куртку, а сидящий рядом президент помог с верхней одеждой.

Ранее сообщалось, что на московский парад приехал единственный иностранный лидер.