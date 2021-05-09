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Политика
Владимир Путин отвлекся от парада и помог ветерану-зрителю согреться
9 мая, 2021 12:20
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Kremlin.ru
Журналисты кремлевского пула запечатлели, как президент России Владимир Путин помог ветерану на параде Победы. Старослужащий сидел с главой государства рядом.
На кадрах, опубликованных в Telgram-канале RIA_Kremlinpool, Путин помог участнику битвы на Курской дуге Василию Пронину согреться.
В Москве сегодня прохладно - около пяти градусов. Гостям главного парада раздали пледы и дождевики.
Пронин решил надеть куртку, а сидящий рядом президент помог с верхней одеждой.
Ранее сообщалось, что на московский парад приехал единственный иностранный лидер.
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