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Владимир Путин подписал закон – чиновникам не понравится
6 марта, 2022 18:10
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EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com
В России теперь будут через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов. Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин.
Банковские счета госслужащих, а также всех членов их семей будут проверяться прокуратурой. В случае, если поступления на них превышают совокупный доход чиновника и его родственников за 3 года более, чем на 10 тысяч рублей, в суд поступит иск о принудительном изъятии этих средств в бюджет.
Чиновник, чтобы не лишиться этих денег должен будет доказать законность их появления на счете, пишет «РИА Новости».
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