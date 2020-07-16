Владимир Путин отложил закладку военных кораблей

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что поездка президента в Керчь для закладки строительства новых боевых кораблей откладывается.

Вероятнее всего поездка президента состоится лишь 20 июля, потому как в настоящее время Владимир Путин занят приданием старта бюджетному процессу, который по традиции начинается летом.

В словах пресс-секретаря президента России можно увидеть приоритет определения параметров и порядка расходования бюджетных средств над ритуальными действиями по закладке кораблей.

Закладка плавучих средств должна была состояться 16 июля, также как и обсуждение насущных вопросов с представителями судостроительной отрасли, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что стали известны характеристики готовящихся к закладке при Путине боевых кораблей в Крыму.