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Владимир Путин отложил закладку военных кораблей

Михаил Орлов
16 июля, 2020 13:48
1 мин
Корабль
Unsplash

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что поездка президента в Керчь для закладки строительства новых боевых кораблей откладывается.

Вероятнее всего поездка президента состоится лишь 20 июля, потому как в настоящее время Владимир Путин занят приданием старта бюджетному процессу, который по традиции начинается летом.

В словах пресс-секретаря президента России можно увидеть приоритет определения параметров и порядка расходования бюджетных средств над ритуальными действиями по закладке кораблей.

Закладка плавучих средств должна была состояться 16 июля, также как и обсуждение насущных вопросов с представителями судостроительной отрасли, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что стали известны характеристики готовящихся к закладке при Путине боевых кораблей в Крыму.

темы
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Крым
Керчь
1 мин