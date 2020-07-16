Стали известны характеристики готовящихся к закладке при Путине боевых кораблей в Крыму

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Минобороны РФ

Стали известны характеристики закладываемых при президенте России Владимире Путине в Крыму двух универсальных десантных кораблей. Суда называют аналогами, но не точной копией французских «Мистралей» - отечественные корабли во многом превосходят «французов».

Речь идет о кораблях проекта 23900 «Прибой». Головной корабль получит название «Севастополь», второй - «Керчь».

Длина российского корабля - 220 метров, французского - 199. Отечественные суда будут более основательно вооружены: они смогут иметь более 20 тяжелых боевых вертолетов, шесть десантных катеров. Корабли способны перевозить до 70 единиц крупной военной техники и более 1000 морских пехотинцев, пишет «Московский комсомолец».

На «Мистрале» вместятся две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Simbad, две 30-метровые артустановки Breda-Mauser и четыре 12,7-мм пулемета. Вертолетная группа включает 8 десантных и 8 штурмовых вертолетов. На грузовой палубе можно разместить до 470 десантников или до 40 танков.

В 2010 году Москва заказала у Парижа «Мистрали», но сделка в итоге была расторгнута. Критики идеи заявили, что России не следует садиться на технологический крючок стран НАТО, а строить такие корабли самим.

В апреле сообщалось о закладке в России шести боевых кораблей.