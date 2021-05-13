Владимир Путин отказался лететь в Казань после трагедии в 175-й гимназии

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Президент России не планирует посещать Казань после трагедии в гимназии № 175. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Его спросили, будет ли Путин посещать место трагедии. На это кремлевский чиновник сказал: «Президент дал поручения. Пока в планах поездки нет». Его слова приводит «Дождь».

Он добавил, что президент лично выразил соболезнования родственникам погибших.

Напомним, 11 мая житель Казани Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе. Убиты 9 человек, семеро из которых - дети.

После трагедии президент России отдал срочное распоряжение главе Росгвардии Виктору Золотову.