Владимир Путин из-за казанского стрелка отдал срочное распоряжение главе Росгвардии

Политика

После стрельбы в казанской школе президент России Владимир Путин обратился со срочным поручением к главе Росгвардии Виктору Золотову. О ситуации в гимназии 11 мая российскому лидеру доложил директор ФСБ Александр Бортников.

После доклада президент потребовал разработать новое положение о видах оружия для использования гражданами. Об этом пишет РИА Новости.

Также по поручению Путина в Казань отправились глава Минздрава Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов.

Президент выразил соболезнования родственникам погибших при расстреле в школе детей.

Напомним, 11 мая в гимназию № 175 в Казани вошли двое молодых людей. Они начали стрелять. Одного стрелка задержали, второго ликвидировали. В МВД опровергли, что нападавших было двое. По последним данным, погибли 10 человек.