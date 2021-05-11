Расстрелявший детей в казанской школе 19-летний парень был один. МВД сделало заявление

Происшествия

Полиция опровергла информацию о втором нападавшем в казанской школе. Ранее сообщалось, что Ильназ Галявиев зашел в гимназию не один.

Также известно, что незадолго до нападения он создал Telegram-канал, в котором рассказывал о планах. В последней записи, опубликованной за час до трагедии, говорилось: «Сегодня убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь».

Ранее сообщалось, что несколько человек зашли в школу и открыли стрельбу из оружия.