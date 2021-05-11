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Происшествия
Расстрелявший детей в казанской школе 19-летний парень был один. МВД сделало заявление
11 мая, 2021 12:17
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vk.com/region_kazan116
Полиция опровергла информацию о втором нападавшем в казанской школе. Ранее сообщалось, что Ильназ Галявиев зашел в гимназию не один.
Также известно, что незадолго до нападения он создал Telegram-канал, в котором рассказывал о планах. В последней записи, опубликованной за час до трагедии, говорилось: «Сегодня убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь».
Ранее сообщалось, что несколько человек зашли в школу и открыли стрельбу из оружия.
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