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Происшествия
Второго стрелявшего в гимназии №175 ликвидировали в здании школы
11 мая, 2021 11:05
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vk.com/region_kazan116
Силовики убили второго нападавшего на школу № 175 в Казани. Он удерживал 6-7 человек на четвертом этаже здания.
Об убийстве второго стрелка написал Telegram-канал Mash.
Дополнительно сообщается, что несколько детей разбились, выпрыгивая из окон.
Напомним, 11 мая в Казани два человека вошли в школу и открыли стрельбу. По последним данным, погибли 11 человек.
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