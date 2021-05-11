Второго стрелявшего в гимназии №175 ликвидировали в здании школы

Силовики убили второго нападавшего на школу № 175 в Казани. Он удерживал 6-7 человек на четвертом этаже здания.

Об убийстве второго стрелка написал Telegram-канал Mash.

Дополнительно сообщается, что несколько детей разбились, выпрыгивая из окон.

Напомним, 11 мая в Казани два человека вошли в школу и открыли стрельбу. По последним данным, погибли 11 человек.