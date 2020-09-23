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Владимир Путин назвал зарплаты ниже МРОТ недопустимыми

Дмитрий Байков
23 сентября, 2020 15:07
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фото: Kremlin.ru

Зарплаты, размер которых ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), недопустимы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами в Кремле.

«Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, это просто недопустимо», — сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что благополучие граждан и рост их доходов являются главным приоритетом власти, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что ООН выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за предложение передать ее сотрудникам российскую вакцину от коронавируса.

темы
Россия
Владимир Путин
общество
зарплата
МРОТ
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