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Владимир Путин назвал зарплаты ниже МРОТ недопустимыми
23 сентября, 2020 15:07
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фото: Kremlin.ru
Зарплаты, размер которых ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), недопустимы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами в Кремле.
«Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, это просто недопустимо», — сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что благополучие граждан и рост их доходов являются главным приоритетом власти, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что ООН выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за предложение передать ее сотрудникам российскую вакцину от коронавируса.
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