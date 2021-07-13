Владимир Путин наградил мать Рамзана Кадырова «За благодеяние»
Президент России Владимир Путин решил вручить матери главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой государственную награду. Напомним, она руководит региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Кадырова.
«За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить Знаком отличия «За благодеяние» Кадырову Аймани Несиевну», – говорится в указе лидера страны, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Рамзан Кадыров не оставил данное событие без внимания – он поздравил мать и поблагодарил президента РФ за высокую оценку ее деятельности, напомнив о том, что Фонд существует уже 17 лет.
«Не проходит дня, чтобы моя дорогая мама не помогла нуждающимся. Её большое сердце переживает не только за меня или нашу семью. мама переживает за всех, кому в этом мире нужна помощь и поддержка», – написал он в своем Telegram-канале.
«Коммерсантъ» писал, что бюджетники Чечни переводят в благотворительную организацию 10% доходов, хотя чиновники республики отрицают обязательные пожертвования. В 2020-м США ввели санкции против Фонда. Кроме того, известно, что гости Рамзана Кадырова получают дорогостоящие подарки от имени Фонда – например, французский актер Жерар Депардье стал обладателем пятикомнатной квартиры стоимостью 15 миллионов рублей в столице Чечни, а телеведущей Яне Рудковской достался Porsche Cayenne, передают «Открытые медиа».
Ранее сообщалось о том, что жители Якутии обратились к актеру Леонардо Ди Каприо с просьбой помочь потушить пожары.