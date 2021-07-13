Леонардо Ди Каприо вызвался помочь с лесными пожарами в Якутии. Власти против
Непрекращающиеся лесные пожары в Якутии довели местных жителей до отчаяния. В поисках спасения они обратились к американскому актеру, продюсеру и общественному деятелю и эко-активисту Леонардо Ди Каприо, который, к слову, не смог остаться равнодушными.
Якутяне написали актеру в Instagram, а Ди Каприо, в свою очередь, обещал обговорить вопрос с менеджером, а после связаться с властями республики и выяснить, каким образом можно повлиять на разрешение ситуации с возгоранием в лесах. Граждан эта новость обрадовала, однако госслужащим не захотелось иметь дело с артистом.
«Рады, конечно, что мировые звезды обращают внимание на такие ситуации. Но на территории республики наши силы занимаются тушением, ситуация на контроле», — цитирует заместителя главы Минэкологии Якутии Сергея Сивцева «5 канал».
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