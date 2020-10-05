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Владимир Познер: COVID-диссидентам нужно жить в вольере

Дмитрий Байков
5 октября, 2020 07:05
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фото: Flickr

Журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что ему понятно, почему московские власти ввели новые коронавирусные ограничения. Также он выразил надежду, что москвичи будут их соблюдать.

Тех людей, которые не верят в эпидемию, Познер назвал COVID-диссидентами и заявил, что они угрожают не только своему здоровью, но и окружающим. Таким людям журналист посоветовал поселиться в вольерах, потому что от отказа признавать существование коронавируса могут пострадать многие.

По словам Познера, тех, кто отказывается выполнять ограничительные меры необходимо наказывать, пишет «РИА Новости».

Ранее Познер раскритиковал скептическую позицию западных стран по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

темы
Россия
общество
коронавирус
Владимир Познер
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