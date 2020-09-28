«Идиотство»: Владимир Познер обрушился на Запад за критику российской вакцины

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Российский журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал скептическую позицию западных стран по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом он сообщил на своем официальном сайте.

По словам Познера, нет никакого повода для сомнений в правдивости заявлений российских ученых о безопасности и эффективности препарата.

Журналист отметил, что у него нет повода думать, что «наши ученые пошли на обман людей». «Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Идиотство, конечно, но это так», - приводит слова Познера ТАСС.

Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

Клюге поблагодарил министра здравоохранения России Михаила Мурашко за поэтапные шаги по разработке вакцины, отметив ее безопасность и эффективность.