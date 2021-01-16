Владимир Конкин вылечился от COVID-19

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Заслуженный артист Российской Федерации Владимир Конкин вылечился от новой коронавирусной инфекции и постепенно восстанавливает здоровье после заболевания. В настоящее время актер и писатель чувствует себя удовлетворительно. Самый сложный период болезни пришелся на период празднования Нового года.

Актеру дозволено выходить гулять для восстановления сил. Наслаждаться свежим воздухом актер планирует в компании своего директора Елены Переслени. Свежий воздух и непродолжительные прогулки должны положительно отразиться на динамике восстановления после недавно перенесенной новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время актер все еще остается под наблюдением лечащих врачей, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что дочь актера Владимира Конкина утонула в московском бассейне.