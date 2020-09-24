Дочь актера Владимира Конкина утонула в московском бассейне

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Дочь советского и российского актера Владимира Конкина умерла в Москве. Ее доставили в реанимацию, но спасти не удалось.

Трагедия произошла в московском фитнес-клубе. 32-летней Софии Конкиной стало плохо в бассейне, где она занималась плаванием. Ее доставили в реанимацию Боткинской больницы, но спасти не смогли.

София Конкина умерла в ночь на 24 сентября. Предварительный диагноз – утопление.

По факту данного инцидента следственные органы проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщает телеграм-канал «112».