«Владельцы» российских паспортов «преследовали» Протасевича до рокового рейса Ryanair
Официальный представитель Греции заявил, что оппозиционера Романа Протасевича в течение нескольких дней до посадки на роковой рейс преследовали люди с российскими паспортами. На это указывают данные камер видеонаблюдения в отелях с Крита и аэропорту.
Представители разведывательной службы Греции сообщили, что за блогером-диссидентом следили как минимум трое неизвестных. Слежка началась с момента его прибытия накануне конференции 9 мая.
Мероприятие закончилось 16 мая. После него Протасевич с подругой отправился на Крит. Там пара тоже находилась под наблюдением.
«По мере того как мы собираем записи камер видеонаблюдения из отелей, с Крита и из аэропорта, становится ясно, что за ними следили специалисты разведки с российскими паспортами», - заявил изданию VICE World News представитель МВД.
По его словам, агенты «действовали от имени Беларуси». Они установили, что Протасевич находился на борту пролетающего над республикой самолета Ryanair.
В разведке Греции возмущены подобной операцией в европейской стране.
Ранее в ЛНР предложили ввести смертную казнь за то, в чем обвиняется Протасевич.