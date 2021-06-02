Генпрокуратура ЛНР просит ввести смертную казнь за то в чем обвиняется Роман Протасевич
Главе самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику направлено предложение от Генпрокуратуры ввести смертную казнь. Высшую меру наказания хотят установить за то, в чем обвиняется задержанный в Беларуси оппозиционер Роман Протасевич.
Силовики предлагают ввести исключительное наказание за преступления, связанные с применением запрещенных средств и методов войны, а также за геноцид.
В ведомстве считают, что собрано достаточно доказательств в пользу ужесточения наказания отдельных статей Уголовного кодекса.
В ходатайстве говорится, что установлены «вопиющие факты» и свидетельства бесчеловечности вооруженных сил Украины и украинских добровольческих батальонов, передает Lenta.ru.
Ранее генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Протасевича. Его обвиняют в обстреле населенных пунктов в Донбассе.
На сегодняшний день в ЛНР нет смертной казни - она осталась в соседней ДНР. В Беларуси высшая мера наказания до сих пор существует. Президент республики Александр Лукашенко ранее заявлял, что Протасевичу грозит исключительная мера наказания.