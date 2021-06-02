«Ему грозит смертная казнь»: Лукашенко сказал за что оппозиционера «ждет» исключительная мера
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанному экс-редактору оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу грозит смертная казнь. Основание для этого - «убийство людей» в Донбассе.
На встрече с правительством глава государства сказал: «Есть нюанс. В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям... Потому что людей убивали они там, на Донбассе, и кричал (Протасевич - прим.) в самолете, что ему грозит смертная казнь, а наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрена по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил. Он понимал, что там, на юго-востоке Украины ему могут быть предъявлены претензии — и это уже совсем другая ситуация». Его слова приводит «Дождь».
Президент Беларуси пригласил следователей ЛНР к Протасевичу.
Согласно Конституции и Уголовного кодекса самопровозглашенной ЛНР, смертной казни там нет. В соседней ДНР наивысшая мера наказания возможна, однако смертные приговоры не приводят в исполнение в связи с отсутствием палачей и механизма реализации.
Беларусь осталась единственной страной в Европе и СНГ, где существует исключительная мера наказания. С 2020 года количество смертных приговоров сокращается.