Виталий Милонов рассказал о практикующих БДСМ политиках
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инцидент, произошедший с кандидатом в городской совет Манхэттена Заком Вайнером — в соцсети попала видеозапись, на которой политик участвует в сеансе садомазохизма.
По словам Милонова, подобные выходки американских коллег его уже давно перестали удивлять. Российский депутат назвал также извращенцем министра транспорта Пита Буттиджича, который открыто признаётся в том, что является геем.
Он добавил, что в скором времени «подобного рода фрики» доберутся до верхушки власти. При этом, как отметил Милонов, в России тоже есть «особенные» политики — например, один из руководителей петербургского «Яблока» Александр Кобринский, «которого также называют “профессор Кобра”», — напомнил парламентарий.
По словам Милонова, Кобринский стал известен россиянам после того, как начал оставлять послания к девушкам, в которых требовал оказать ему сексуальные услуги нетрадиционного характера. Депутат ГД убежден, что речь шла о БДСМ, передаёт ФАН.
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