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Политика
Чиновникам мэрии Краснодара запретили болеть коронавирусом — иначе останутся без премий
21 июня, 2021 10:16
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Власти Краснодара нашли новый способ «борьбы» с гражданами, отказывающимися получать вакцину от новой коронавирусной инфекции.
Начать решили с сотрудников администрации города и подведомственных учреждений. По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, заболевшие COVID-19, но не прошедшие до этого вакцинацию, будут лишены премий и надбавок до конца 2021 года.
Он подчеркнул, что пока Роспотребнадзор и оперативный штаб не ввели обязательную вакцинацию граждан, однако если кто-то из администрации заразится ковидом, достойной оплаты труда ему не видать, передаёт «Коммерсантъ».
Ранее сообщалось о том, что Минздрав собирается ревакцинировать граждан.
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