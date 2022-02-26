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Виталий Кличко ужесточил комендантский час в Киеве. По нарушителям будут стрелять
26 февраля, 2022 15:24
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Pavlo GoncharKeystone Press Agency Global Look press
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о новых правилах комендантского часа в Киеве.
Кличко заявил, что ужесточение комендантского часа необходимо для безопасности горожан и более эффективной обороны Киева.
С 26 февраля комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00.
Кличко подчеркнул, что «все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа» будут считаться украинскими властями диверсантами, сообщает телеграм-канал Readovka. Мэр Киева уточнил, что по нарушителям режима может быть открыт огонь на поражение.
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