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Политика
Начался бой за Киев. Слышны сильные взрывы и видны вспышки
25 февраля, 2022 21:47
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Фото скриншот из видео tg Mash
В Киеве слышны сильные взрывы и видны вспышки. Об этом сообщают жители нескольких районов столицы Украины.
Украинская военная техника размещается в жилых районах Киева.
Очевидцы сообщают о движении российской техники по направлению к украинской столице, на аэродром Гостомель и Бучу.
В самом Киеве, в районе Троещина слышны мощные взрывы и видны вспышки, сообщает телеграм-канал Mash. Киевское метро остановлено.
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