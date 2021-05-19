Выпускников школ призвали отказаться от запуска воздушных шариков

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Российский экологический оператор (РЭО) призвал выпускников школ отказаться от традиционного запуска воздушных шариков на балах, мотивируя это угрозой загрязнения природы частицами пластика. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

«Мы призываем школьников отказаться от идеи запускать на последних звонках и выпускных балах воздушные шарики», - сказал глава РЭО Денис Буцаев. По его словам, в этом году будет 697 тысяч выпускников и, если каждый запустит по шару, в окружающей среде окажутся более 2 тонн пластика и латекса. Их остатки разлагаются от 4 до 100 лет, загрязняя почву и воду, пишет «РИА Новости».

Микропластик впервые обнаружили на вершине Эвереста.