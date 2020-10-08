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«Микропластик» угрожает Мировому океану экологической катастрофой
8 октября, 2020 08:46
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фото: Pixabay
Австралийские ученые подсчитали, сколько пластиковых отходов находится на дне мирового океана. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.
По оценкам специалистов, на дне мирового океана находится не мене 14 млн тонн пластикового мусора диаметром от 5 мм до 1 мкм. Это результат того, что большие пластиковые предметы постепенно разрушаются и превращаются в «микропластик».
Исследователи собирали образцы грунта при помощи подводного робота, который работал на глубине до 3062 метров, на расстоянии до 356 километров от берега, пишет «Naked Science».
Ранее сообщалось, что группа индийских и китайских ученых выяснила, что пыль, которая оседает на вершины Гималаев, ускоряет таяние там снега.
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