«Микропластик» угрожает Мировому океану экологической катастрофой

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Австралийские ученые подсчитали, сколько пластиковых отходов находится на дне мирового океана. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

По оценкам специалистов, на дне мирового океана находится не мене 14 млн тонн пластикового мусора диаметром от 5 мм до 1 мкм. Это результат того, что большие пластиковые предметы постепенно разрушаются и превращаются в «микропластик».

Исследователи собирали образцы грунта при помощи подводного робота, который работал на глубине до 3062 метров, на расстоянии до 356 километров от берега, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что группа индийских и китайских ученых выяснила, что пыль, которая оседает на вершины Гималаев, ускоряет таяние там снега.