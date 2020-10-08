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«Микропластик» угрожает Мировому океану экологической катастрофой

Дмитрий Байков
8 октября, 2020 08:46
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фото: Pixabay

Австралийские ученые подсчитали, сколько пластиковых отходов находится на дне мирового океана. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

По оценкам специалистов, на дне мирового океана находится не мене 14 млн тонн пластикового мусора диаметром от 5 мм до 1 мкм. Это результат того, что большие пластиковые предметы постепенно разрушаются и превращаются в «микропластик».

Исследователи собирали образцы грунта при помощи подводного робота, который работал на глубине до 3062 метров, на расстоянии до 356 километров от берега, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что группа индийских и китайских ученых выяснила, что пыль, которая оседает на вершины Гималаев, ускоряет таяние там снега.

темы
ученые
мусор
пластик
Мировой океан
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