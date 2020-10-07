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Пыль из Африки влияет на таяние снега в Гималаях

Дмитрий Байков
7 октября, 2020 08:48
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фото: Pixabay

Пыль, которая оседает на вершины Гималаев, ускоряет таяние там снега. К такому выводы пришла группа индийских и китайских ученых.

Частицы пыли поглощают солнечный свет, что приводит к нагреванию поверхности и таянию снега.

Пыль из Африки и Азии разносится на огромные расстояния и оседает на высокогорье, что является очень серьезной проблемой. От таяния снега в горах зависят условия жизни большого количества людей, проживающих в регионе.

Гималаи, помимо Арктики и Антарктики, содержат самую большую массу снега и льда на Земле. В конечном итоге это может повлиять на климат, который становится теплее, и сдвинуть границы вечной мерзлоты, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что экологи из Франции во главе с Джонатаном Ленуаром выяснили, что изменения климата заставляют морских животных переселяться ближе к полюсам намного быстрее, чем жителей суши.

темы
общество
глобальное потепление
снег
Гималаи
пыль
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