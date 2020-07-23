Виновными в крушении самолета главы нефтяной компании Total признали диспетчеров Внуково

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Суд признал вину диспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой, а также руководителя полетов аэропорта Внуково Романа Дунаева в крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Прокурор потребовал для них реальные сроки - 6, 5 лет и 10 месяцев и 6 лет и 2 месяца соответственно.

Приговор выносит Солнцевский суд Москвы. Подсудимых признали виновными по ч. 3 ст. 263 УК РФ - «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Судья Екатерина Гришина установила, что Дунаев не обеспечил связь и не организовал работу диспетчеров надлежащим образом, пишет ТАСС.

Напомним, в ночь на 21 октября 2014 года самолет Маржери при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и упал на взлетно-посадочную полосу. Погибли трое членов экипажа и глава французской компании.

Ранее суд приговорил инженера аэродромной службы аэропорта Владимира Леденева и водителя снегоуборочной техники Владимира Мартыненко к 3,5 и 4 годам. Их выпустили на свободу в связи с амнистией к 70-летию Победы.

В 2018 году компания, эксплуатировавшая самолет, и аэропорт заключили мировое соглашение по искам ко Внуково.