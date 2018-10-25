«Внуково» пошло на мировую по искам о гибели главы Total

Французская компания Unijet, эксплуатировавшая самолет, на котором в 2014 году разбился глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, и «Внуково» заключили мировое соглашение по искам к аэропорту. Согласно его условиям, «Внуково» и Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ (ГК по ОрВД) обязаны выплатить Unijet 6,7 млн евро и 1280 долларов соответственно.

Иск поступил еще в октябре 2017 года. Мировое соглашение заключено в октябре 2018 года. Представитель Unijet сообщил, что в настоящее время не все средства перечислены компании. Истец попросил суд отложить заседание до выполнения аэропортом всех условий соглашения. После получения денежных средств французская сторона откажется от иска.

Затем последует отказ от еще одного иска: пять иностранных страховых компаний потребовали взыскать с аэропорта 10 млн евро убытков, причиненных крушением самолета главы Total. Сейчас данное дело приостановлено. К его рассмотрению вернутся 28 ноября, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

В ночь на 21 октября 2014 года при взлете во «Внуково» в результате столкновения со снегоуборочной машиной разбился самолет главы энергетического концерна Total Кристофа де Маржери. При крушении погибли четыре человека.

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