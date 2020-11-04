Выходить на пенсию на 2 года раньше срока смогут три новые категории россиян

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В 2021 году досрочную пенсию смогут оформить три новые категории россиян. Они выйдут на пенсию на два года раньше установленного законом срока.

Об этом рассказал глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. Во-первых, досрочная пенсия положена предпенсионерам, которым остается 2 года до пенсии. Они должны отработать 20 и 25 лет соответственно (мужчины и женщины). Другое главное условие - предпенсионеры не могут найти работу после увольнения. Для подтверждения статуса им необходимо принести справку из Центра занятости.

Во-вторых, досрочную пенсию получат многодетные матери. Срок выхода на пенсию зависит от количества детей. При трех детях он составит 3 года, четырех - 4. Женщины с пятью и более детьми могут выйти на пенсию в 50 лет. Стаж при этом должен составлять не менее 15 лет. В 50 лет пенсия положена женщинам с двумя и более детьми, отработавшим на Крайнем севере.

В-третьих, досрочная пенсия положена людям с большим страховым стажем: для женщин он составляет 37 лет, для мужчин - не менее 42, пишет агентство «Прайм». Право выхода на пенсию возникает после наступления 55 и 60 лет.

По-прежнему на досрочную пенсию претендуют люди, занимающиеся особо тяжелой и опасной работой, педагоги, медики, артисты.

В конце октября в Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсии.