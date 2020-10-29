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Пенсию в России хотят начислять по-новому

Дмитрий Байков
29 октября, 2020 09:08
1 мин
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фото: Pixabay

В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий «по рангам» и возобновить отчисления работников на будущую пенсию с зарплаты.

С такой инициативой выступил первый зампред комитета по экономической политике Сергей Калашников.

По словам Калашникова, сейчас даже специалисты не могут разобраться в действующей системе баллов при начислении пенсии.

Парламентарий считает, что необходимо ввести разряды, тогда каждый россиянин будет знать размер своей пенсии, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что страховая пенсия в России увеличится в 2021 году. Она вырастит до 17 тысяч 443 рублей. Сейчас пенсионеры в среднем получают 16,5 тысячи рублей. Таким образом, по данным Минтруда РФ, рост составит 6,3%.

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темы
Россия
общество
Госдума
пенсия
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