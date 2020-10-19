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Инспектор ПДН знала о намерениях нижегородского стрелка убить людей

Марьям Ибрагимова
19 октября, 2020 13:03
2 мин
Фото: Елена Синеок, Юга.ру
Фото: Елена Синеок, Юга.ру

В рамках расследования стрельбы, устроенной 18-летним Данилом Монаховым в Нижегородской области, следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в марте прошлого года подозреваемая решила не возбуждать уголовное дело в отношении Монахова, который на тот момент был еще школьником. Уже тогда в материалах проверки было достаточно данных, указывающих на то, что подросток готовится совершить преступление. Речь идет о части 1 статьи 30 и пунктами «а» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ («покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

Следователи считают, что инспектор ПДН грубо нарушила требования уголовно-процессуального закона. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу врача, который выдал 18-летнему Данилу Монахову медицинские справки для получения оружия.

темы
убийство
стрелок
Нижегородская область
ПДН
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