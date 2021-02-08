ВИЧ не пройдет! Российские ученые разрабатывают два лекарства

Общество

В России разрабатывают лекарства для излечения ВИЧ.

Для начала клинических исследований требуется финансирование. В одном лекарстве используется воздействие на рецептор CCR5, к которому прикрепляется вирус. Данная разработка может защищать и от заражения ВИЧ. Эксперименты на мышах показали хорошие результаты.

Разработку препарата ведет ФМБА. В настоящее время идут доклинические испытания, которые продлятся около двух лет.

Еще в одном российском институте разрабатывают другой метод излечения ВИЧ. В организм вводится фермент, который «идет» по ДНК клеток, обнаруживает там вирус, и блокирует его, «вырезает» этот кусок из клетки. В настоящее время проходят доклинические испытания. При необходимом финансировании за пять лет данные разработки можно будет вывести в практику, сообщает «Интерфакс».

Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова назвала количество россиян, зараженных ВИЧ-инфекцией. По ее словам, на конец прошлого года эта цифра достигла 1,1 миллиона. Но это лишь предварительные данные.