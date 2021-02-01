Общество

Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова назвала количество россиян, зараженных ВИЧ-инфекцией. По ее словам, на конец прошлого года эта цифра достигла 1,1 миллиона. Но это лишь предварительные данные.

«В 2020 году на 100 тысяч населения показатель новых случаев заболевания ВИЧ составил 40,77», – цитирует Голикову РИА Новости.

Она отметила, что основной причиной смерти ВИЧ-инфицированных по-прежнему является туберкулез. Средний возраст умерших от заболевания граждан по России – 39 лет. Всего на Земле вирусом иммунодефицита человека страдают 38 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что в течение ближайших 10 лет Россия намерена обеспечить лечением всех ВИЧ-инфицированных, включенных в реестр инфицированных, но есть загвоздка.