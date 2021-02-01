Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Число ВИЧ-инфицированных россиян продолжает расти

Марьям Ибрагимова
1 февраля, 2021 16:51
1 мин
Марьям Ибрагимова
1 февраля, 2021 16:51
1 мин
Фото: ytimg.com
Фото: ytimg.com

Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова назвала количество россиян, зараженных ВИЧ-инфекцией. По ее словам, на конец прошлого года эта цифра достигла 1,1 миллиона. Но это лишь предварительные данные.

«В 2020 году на 100 тысяч населения показатель новых случаев заболевания ВИЧ составил 40,77», – цитирует Голикову РИА Новости.

Она отметила, что основной причиной смерти ВИЧ-инфицированных по-прежнему является туберкулез. Средний возраст умерших от заболевания граждан по России – 39 лет. Всего на Земле вирусом иммунодефицита человека страдают 38 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что в течение ближайших 10 лет Россия намерена обеспечить лечением всех ВИЧ-инфицированных, включенных в реестр инфицированных, но есть загвоздка.

Поделиться
ТЕГИ
ВИЧ
Татьяна Голикова
статистика
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!