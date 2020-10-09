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«Вы всё не так поняли»: Apple отрицает обвинения в политической цензуре

Антон Мельников
9 октября, 2020 21:14
1 мин
w
Pixabay

Представители американской корпорации Apple опровергли требования об удалении ряда белорусских Telegram-каналов. Ранее сообщалось, что Apple потребовала от мессенджера Telegram удалить несколько каналов, в которых публиковались личные данные силовиков и причастных к фальсификациям на президентских выборах в Беларуси.

В Apple заявили, что просили Telegram лишь удалить размещенные без согласия персональные данные, а не сами Telegram-каналы.

По словам основателя мессенджера Telegram Павла Дурова «Эта хитрая формулировка игнорирует тот факт, что такие каналы, как @karatelibelarusi и @belarusassholes, полностью состоят из личной информации их угнетателей и тех, кто помогал фальсифицировать выборы - потому что именно поэтому эти каналы существуют. Скрывая свои требования расплывчатыми словами, Apple пытается избежать ответственности за соблюдение своих собственных правил», передаёт SecurityLab.ru.

Ранее Apple потребовала заблокировать каналы «Каратели Белоруссии», «Чат группы Каратели» и «Все нарушения!». Подробнее читайте в нашем материале.

темы
Беларусь
Apple
Telegram
Павел Дуров
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