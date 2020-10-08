Корпорация Apple пытается «заткнуть рот» белорусским оппозиционерам
Американская корпорация Apple потребовала от мессенджера Telegram заблокировать три оппозиционных белорусских канала.
Согласно требованию Apple, должны быть удалены каналы «Каратели Белоруссии», «Чат группы Каратели» и «Все нарушения!». Согласно корпорации, в них раскрываются личные данные белорусских силовиков и людей, которые причастны к нарушениям на прошедших президентских выборах в Беларуси. Об этом в своём канале рассказал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
«Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие», — сообщил основатель Telegram.
По словам Дурова, перечисленные каналы будут заблокированы для пользователей операционной системы iOS, но останутся доступны на других системах, передают «Ведомости».
Напомним, за время протестов в Беларуси Telegram-каналы стали главным источником оперативных новостей о ситуации в стране и жестокости со стороны силовиков. Самым крупным каналом стал NEXTA, против основателя которого завели уголовное дело.