Корпорация Apple пытается «заткнуть рот» белорусским оппозиционерам

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Американская корпорация Apple потребовала от мессенджера Telegram заблокировать три оппозиционных белорусских канала.

Согласно требованию Apple, должны быть удалены каналы «Каратели Белоруссии», «Чат группы Каратели» и «Все нарушения!». Согласно корпорации, в них раскрываются личные данные белорусских силовиков и людей, которые причастны к нарушениям на прошедших президентских выборах в Беларуси. Об этом в своём канале рассказал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие», — сообщил основатель Telegram.

По словам Дурова, перечисленные каналы будут заблокированы для пользователей операционной системы iOS, но останутся доступны на других системах, передают «Ведомости».

Напомним, за время протестов в Беларуси Telegram-каналы стали главным источником оперативных новостей о ситуации в стране и жестокости со стороны силовиков. Самым крупным каналом стал NEXTA, против основателя которого завели уголовное дело.