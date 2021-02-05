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Ветеран ВОВ требует публичных извинений от Алексея Навального

Марьям Ибрагимова
5 февраля, 2021 13:35
1 мин
Марьям Ибрагимова
5 февраля, 2021 13:35
1 мин
Flickr
Flickr

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко заявил в Бабушкинском суде Москвы о том, что ждет извинений от российского оппозиционера Алексея Навального за клевету в свой адрес. Причем сделать это политик должен публично, передает ТАСС.

О том, как отреагировал Навальный на данное предложение, пока не сообщается.

Ранее оппозиционер сказал в суде, что ветеран не доживет до конца процесса.

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