Общество

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко заявил в Бабушкинском суде Москвы о том, что ждет извинений от российского оппозиционера Алексея Навального за клевету в свой адрес. Причем сделать это политик должен публично, передает ТАСС.

О том, как отреагировал Навальный на данное предложение, пока не сообщается.

Ранее оппозиционер сказал в суде, что ветеран не доживет до конца процесса.