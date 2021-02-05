Навальный о 94-летнем ветеране в суде: «Он же не доживет до конца процесса!»

Общество

В Бабушкинском районном суде Москвы идет рассмотрение дела Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Потерпевший по делу, 94-летний ветеран ВОВ Игнат Сергеевич Артеменко, участвует в процессе по видеосвязи. Адвокаты Навального прибыли в суд с опозданием.

Навальный попросил судью «прекратить издеваться» над потерпевшим ветераном и разрешить снять маску. «Он же не доживет до конца процесса!», - сказал блогер.

Позже Навальный попросил время на общения с адвокатами, заявив, что не видел материалы дела и хочет с ними ознакомиться. Объявлен перерыв до 11.30, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что Навальный был доставлен в суд из «Матросской тишины». Напомним, блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета».

2 июня 2020 года Навальный разместил в своем телеграм-канале видеоролик, в котором ветеран Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. В ролике помимо него были дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин, а также олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный назвал всех, кто снялся в ролике продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.