Навальный доставлен в суд на слушание дела о клевете. Туда же прибыл британский дипломат

Общество

Российский блогер Алексей Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы. Сегодня состоится слушание уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Начало процесса запланировано в 10.00. Навальный уже доставлен из «Матросской тишины» в суд. Напомним, блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета».

В суд также прибыл представитель посольства Великобритании, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что Навальный, которому заменили условное наказание на реальное, в случае вступления этого решения суда в силу, будет этапирован в колонию.

Это должна быть одна из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах. Там ему предстоит пройти повторный двухнедельный карантин.