Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Навальный доставлен в суд на слушание дела о клевете. Туда же прибыл британский дипломат

Дмитрий Байков
5 февраля, 2021 09:43
1 мин
Дмитрий Байков
5 февраля, 2021 09:43
1 мин
1
Flickr

Российский блогер Алексей Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы. Сегодня состоится слушание уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Начало процесса запланировано в 10.00. Навальный уже доставлен из «Матросской тишины» в суд. Напомним, блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета».

В суд также прибыл представитель посольства Великобритании, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что Навальный, которому заменили условное наказание на реальное, в случае вступления этого решения суда в силу, будет этапирован в колонию.

Это должна быть одна из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах. Там ему предстоит пройти повторный двухнедельный карантин.

Поделиться
ТЕГИ
Москва
Россия
Алексей Навальный
общество
суд
ветераны
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!