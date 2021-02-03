В колонии Алексей Навальный будет помещен на повторный карантин

Общество

Алексей Навальный, которому заменили условное наказание на реальное, в случае вступления этого решения суда в силу, будет этапирован в колонию.

Это должна быть одна из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах. Там ему предстоит пройти повторный двухнедельный карантин

Накануне Симоновский суд Москвы постановил заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» реальным -3,5 годами колонии общего режима, пишет «РИА Новости».

Ранее лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский прокомментировал приговор суда по делу Алексея Навального.