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В колонии Алексей Навальный будет помещен на повторный карантин

Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 15:47
1 мин
Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 15:47
1 мин
1
Flickr

Алексей Навальный, которому заменили условное наказание на реальное, в случае вступления этого решения суда в силу, будет этапирован в колонию.

Это должна быть одна из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах. Там ему предстоит пройти повторный двухнедельный карантин

Накануне Симоновский суд Москвы постановил заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» реальным -3,5 годами колонии общего режима, пишет «РИА Новости».

Ранее лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский прокомментировал приговор суда по делу Алексея Навального.

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