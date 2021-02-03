Владимир Жириновский осудил бы Алексея Навального на 20 лет

Политика

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский прокомментировал приговор суда по делу Алексея Навального.

Суд постановил отменить Навальному условный срок по делу о мошенничестве против «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Жириновский заявил, что Навальный должен был получить по совокупности 20 лет. По его словам, блогера нужно было осудить за «Кировлес», «Ив Роше», за мошеннические действия в его Фонде борьбы с коррупцией и за оскорбление ветерана.

Также Жириновский отметил, что Навальный должен ответить за тех, кто вышел на несогласованные митинги, а сейчас сидит из-за него в автозаках, пишет «РИА Новости».