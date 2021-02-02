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Владимир Путин не следит за судом над Алексеем Навальным

Дмитрий Байков
2 февраля, 2021 13:06
1 мин
Дмитрий Байков
2 февраля, 2021 13:06
1 мин
1
Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не следит за судом, на котором рассматривается вопрос о замене Алексею Навальному условного наказания на реальный срок лишения свободы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства не следит за ходом судебного процесса. Сегодня у Путина запланирована встреча с лауреатами конкурса «Учитель года», пишут «Известия».

В настоящее время в здании Мосгорсуда проходит заседание по представлению ФСИН о замене блогеру Алексею Навальному условного срока по «делу Ив Роше» на реальный.

В ходе слушаний, представитель УФСИН попросил отменить условный срок Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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