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Алексею Навальному грозит 3,5 года лишения свободы в колонии

Дмитрий Байков
2 февраля, 2021 12:34
1 мин
Дмитрий Байков
2 февраля, 2021 12:34
1 мин
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Flickr

В настоящее время в здании Мосгорсуда проходит заседание по представлению ФСИН о замене блогеру Алексею Навальному условного срока по «делу Ив Роше» на реальный.

В ходе слушаний, представитель УФСИН попросил отменить условный срок Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В 2014 году Навальный был приговорен к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком на пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». Однако он около 60 раз нарушил общественный порядок после назначения ему условного срока, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Власти не отпустят Алексея Навального до выборов в Госдуму этой осенью. Об этом в интервью «Русской планете» рассказал политолог Константин Калачев.

Он также рассказал о том, чего не хватает власти и как необходимо отвечать на вопросы о «дворце Путина».

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Россия
Алексей Навальный
общество
ФСИН
Мосгорсуд
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