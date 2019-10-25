Как вешают и варят в кипятке задержанных полицией

Ни для кого не секрет, что Медведевская реформа «удалась на ура». За деньги налогоплательщиков переодели и «почистили» правоохранительные органы России, а потом придумали для нас закон, предусматривающий наказание за неуважение к власти.

За что её уважать? Это вопрос. Может, за то, что для некоторых россиян, совершивших мелкое правонарушение или не совершивших его вовсе, попадание в руки полицейских заканчивается мучительной смертью?

История № 1. Рустам. Повесили или повесился?

Младшей дочери Рустама Клычева, на момент гибели этого петербуржца, едва исполнилось 10 месяцев. Старшей через 6 дней после смерти папы «стукнуло» 15.

34-летний мужчина, жизнь которого оборвалась трагически-нелепо, работал водителем-машинистом. Управлял тракторами и автопогрузчиками. Обеспечивал своим трудом пребывавшую в декрете жену и дочерей.

Незадолго до смерти семья подарила ему эту майку.

Роковой день и час наступил около половины шестого вечера, 21 февраля 2018 года. Рустам выпил. И совсем чуть-чуть не дошёл до квартиры. Полицейские задержали его в подъезде дома, расположенного на окраине Санкт-Петербурга.

Как потом напишут стражи порядка в своих рапортах, Клычев был доставлен за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нецензурную брань. Стало быть, статья 20.1 Кодекса об административных правонарушениях — «Мелкое хулиганство». Санкция от 500 до 1000 рублей или 15 суток. Клычев заплатил дороже — жизнью.

Пьяным Рустам не был

Выпившим? Возможно. Но тогда нужно надеть наручники на примерно две трети рабочего класса. Ведь, окончив смену, многие позволяют себе на законных основаниях «принять на грудь».

На Клычева не просто надели наручники. В момент задержания его жестоко избили, разбили ногу до крови. Утверждать, что Рустам валялся или находился в общественном месте (подъезде или около него) в той степени алкогольного опьянения, которая оскорбляла человеческое достоинство окружающих, — просто смешно. Но даже если так, смерти он не заслуживал.

Блюстители нравственности в погонах забыли отобрать у него мобильный телефон. Оказавшись в полицейской машине, Рустам сразу начал «стримить», включив прямой эфир «ВКонтакте»

Вот эта запись, ставшая «последним приветом» любящего мужа и любимого папы.

Абсолютно ровным голосом, в котором, если придираться, можно обнаружить признаки, характерные для незначительной степени алкогольного опьянения, Рустам рассказывает, что его задержали, избили, посадили в полицейский автомобиль. И поясняет: на камеру мобильного телефона съёмка ведётся для того, чтобы потом не сказали, будто он это всё придумал. Клычев демонстрирует окровавленную ногу.

— Это всё «замечательно», — дрогнувшим от обиды голосом произносит мужчина. — Буду держать вас всех в курсе дела…

На его глазах слёзы. Таким дети запомнят своего отца. Вскоре полицейская машина прибудет в 23-й отдел полиции по городу Санкт-Петербургу. Возглавляет его полковник Сергей Валерьевич Колонистов.

Из 23-го отдела Рустам успеет отправить супруге Наталье сообщение:

«Ты не представляешь, что со мной тут делают»

О том, что делали с 34-летним отцом семейства двуногие из 23-го отдела, мы уже вряд ли узнаем, потому что после отправки последнего тревожного сообщения у Клычева забрали мобильный телефон. Больше на связь он не выходил. Хотя… беспокоящаяся супруга заметит, как примерно за полчаса до смерти Рустама, в его телефоне кто-то начнёт копаться. Статус «В сети» выдаст всё та же социальная сеть «ВКонтакте».

Хотел ли этот здоровый, в меру выпивающий работяга свести счёты с жизнью? Вопрос неоднозначный.

Наличие десятимесячного ребёнка на руках, дочери-подростка и супруги в декретном отпуске, с которой прожил 16 лет душа в душу, а также ипотеки, которую надо платить ещё 8 лет, в общем-то, к преждевременному уходу из жизни не располагает.

А вот унижение человеческого достоинства (лайфхак — его испытывают многие не пьющие, не курящие, не буянящие россияне при контакте с представителями российских органов охраны правопорядка), действительно, может заставить полезть в петлю.

Ответа на вопрос, просунул в неё свою голову Клычев сам или ему помогли недовольные поведением Рустама полицейские, нет. Но настораживают ряд моментов. Ну, вот, хотя бы, два.

У Клычева не были (в нарушение всех норм и правил содержания задержанных) изъяты предметы, с помощью которых он мог совершить самоубийство в результате сильного душевного волнения.

На стене камеры имелись… штыри.

А зачем они там? Чтобы гарантировать конституционное право каждому униженному подонками в форме на добровольный уход из жизни?

Странности на этом не исчерпаны. Изначально говорили, что Рустам повесился на шнурках от ботинок. Получилась «нестыковочка».

В описи изъятых у него вещей были, в том числе, и шнурки. Поэтому полицейские «переобулись на ходу». — Клычев повесился на резинке, которая располагалась в нижней части куртки!

Но кто, как не жена Наталья, знала, в чём ушёл муж?

На видео заметно, что Клычев в дублёнке. Вы видели дублёнки, внизу у которых есть резинка, стягивающая полы одежды? Я нет.

Может, в 23-м отделе такая «мода». Или Клычеву, которого взяли в подъезде, разрешили зайти домой, переодеться, предварительно покатав его по городу в другой одежде?

Ещё более странно: 28 февраля представители СК по Невскому району СПб сообщали, что резинка, на которой, якобы, повесился Клычев, была найдена «под его телом».

А как же шея? Что стягивало её? Или она «свалилась», «развязалась» и «сползла»? Все эти мелкие «не согласующиеся пазлы» рождают большое недоверие к следствию.

Может, в чудо-дублёнке была резинка, а жена про неё просто не знала? Ну, допустим, может. Но когда Наталья попросила показать ей одежду – дублёнку и резинку или шнурок, то ей было в этом отказано. Знакомиться с вещдоками по делу могут только те, кто был признан потерпевшим.

Сейчас не Медведевские времена, когда за гибель Сергея Назарова, замученного в казанском ОВД «Дальний», разогнали весь отдел. Следствию было выгодно обставить всё так, как будто Клычев, обременённый ипотекой, кредитами, лишился работы, начал злоупотреблять спиртным, мешал жить людям, перестал платить по долговым обязательствам, а в конце — набедокурил, «перестал быть мужиком», не хотел отвечать за «хулиганку», виртуозно смастерил и затянул петлю, плюнув на жену и дочерей.

Опять ложь. Это было совершенно не так.

— У нас не было никаких просрочек по кредитам. Рустама никто не увольнял. 5 марта он должен был уехать в командировку. Пил?! Да что вы! Редко, по праздникам! – говорит Наталья

Многое могли бы рассказать дежурившие в райотделе оперативный дежурный Елена Гальперина и помощник оперативного дежурного Александр Татарников. Но это не в их интересах.

Смерть от удушения отца и мужа Рустам Клычева, доставленного в 23-й отдел из-за какой-то ерунды, для того чтобы выполнить «план по палкам», констатировала 21 февраля 2018 года (около 22.30) реанимационная бригада.

Обстоятельства смерти Клычева «очень удачны»!

Ну, во-первых, его «обнаружили» примерно через 20 минут после повешения (гарантированная смерть мозга). Во-вторых, один сосед Клычева по камере (уроженец Республики Беларусь, которого «ищи-свищи») спал, второй был вызван на допрос (в 22.00 – самое время допросить). В-третьих, четыре с половиной часа назад «стримивший» вовсю Рустам повесился с «максимальной конспиративностью» – выбрал тот уголок камеры, который (он знал!) не «простреливается» камерой видеонаблюдения, установленной в помещении. Ну, а в-четвёртых, люди, которые могли… ну, хотя бы в теории посодействовать тому, чтобы задержанный остался в живых, наверное, пошли пить чай.

Это я про Гальперину и Татарникова. К сотрудникам ОВД информация с камер поступает на монитор

В постановлении о прекращении дела, возбуждённого Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу по статье 293 часть 2 Уголовного кодекса РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (до 5 лет лишения свободы), чётко сказано, что дежурные по отделу «не имели юридической обязанности» наблюдать за тем, как там, собственно, чувствует себя избитый и полностью деморализованный поведением задержавших его сотрудников полиции Клычев.

Ну, а раз нет дела, то, конечно же, Наталья Клычева не могла быть признана потерпевшей и не имела права ознакомиться с вещественными доказательствами — «инновационной дублёнкой» и резинкой от… неё. Замкнутый круг. Но это не главное. А что главное?

Зачем упаковали труп?

Перед похоронами тело Клычева родственникам осмотреть не разрешили. Но, заглянув под рубашку, Наталья увидела пакет, который, возможно, скрывал следы пыток на теле мужа.

Гальперина и Татаренков, в руках которых находился Рустам, отделались дисциплинарным взысканием. Им объявлено о неполном служебном соответствии. Что это значит?

То, что они счастливо и благополучно доработают до пенсии, а потом, в 45 лет, сядут нам, налогоплательщикам России, на шею с чувством хорошо выполненного долга, «свесив ноги» и вспоминая своих «подопечных». И тех, кому удалось выжить, побывав в 23-м отделе полиции, и тем, кому повезло меньше. Как Рустаму Клычеву, например.

Что же из этого следует? Следует жить. И вряд ли стоит кричать о том, что нам срочно нужно вернуть смертную казнь. Нас, наших родных, наших друзей и близких, многие из которых любимы нами, но небезупречны, спасёт от гибели или несправедливого наказания не смертная казнь, а реформа всей судебно-правовой системы России, где отсутствует круговая порука в схеме «Полиция – Следственный комитет – Суд».

Пока что мы имеем что-то ужасное. И в этом ужасе живём.

В зловещие Сталинские времена, в наиболее мрачный их период — с 1936 по 1945 год, оправдывали от 8,9% до 11,6% обвиняемых, сейчас этот показатель меньше 1%. Но некоторые, как уже ясно, до суда не доживают

Историю № 2 г том, как в Калининградском отделе полиции по Московскому району сварили в кипятке Ивана Вшивкова, читайте в понедельник на «Русской планете».