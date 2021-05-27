Версия Лукашенко об инциденте с бортом Ryanair окончательно «трещит по швам»

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Письмо о бомбе на борту авиалайнера Ryanair, из-за которого самолёт совершил экстренную посадку в Минске, было отправлено уже после того, как борт изменил курс. Об этом сообщил швейцарский провайдер ProtonMail, тем самым опровергнув версию белорусских властей.

Днём ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что письмо о якобы минировании самолёта было отправлено «из-за рубежа, из Швейцарии». При этом, оно поступило сразу в аэропорты Минска, Вильнюса и Афин.

Провайдер ProtonMail сообщил, что компания не может проверить содержание предполагаемого письма с сообщением о бомбе из-за шифрования почты. Тем не менее, он может установить дату отправки письма. Проверка показала, что сообщение было отправлено уже после того, как самолет Ryanair был перенаправлен в аэропорт Минска.

В компании отметили, что «убедительных доказательств» в пользу версии, которую представили белорусские власти, не увидели. При этом, ProtonMail готова оказать поддержку в расследовании инцидента европейским властям, при получении соответствующего юридического запроса.

Также провайдер подчеркнул, что ProtonMail использовался гражданами Беларуси «для защиты своей частной жизни». При этом «правительством Лукашенко были предприняты попытки заблокировать доступ к ProtonMail с лета 2020 года». Эти действия, равно как и инцидент с бортом Ryanair, компания осуждает, передаёт РИА «Новости».

Ранее версию белорусских властей уже опровергали. Об этом читайте в нашем материале.