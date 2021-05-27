Главного «поборника правды» Александра Лукашенко поймали на очередном вранье

Политика

Греческое Управление гражданской авиации сообщило, что никаких данных о минировании борта Ryanair там не получали. Подобная информация является «полностью ложной». О том, что сообщение о бомбе в самолёте было направлено в греческие аэропорты 26 мая заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко.

Управление гражданской авиации Греции выпустило пресс-релиз в связи с принудительной посадкой в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair. В нём оно опровергло свою информированность об угрозе безопасности.

«Управление гражданской авиации Греции сообщает, что информация, которая выходит в свет о якобы информировании Афинского международного аэропорта или греческих властей о существовании какой-либо угрозы для рейса Ryanair, является полностью ложной, необоснованной и полностью вводящей в заблуждение», - сообщается в пресс-релизе.

Служба подчеркивает, что перед вылетом самолёт прошел все необходимые проверки безопасности, все пассажиры и их вещи были досмотрены в соответствии с требованиями.

Управление уточнило, что борт совершил вылет в пункт назначения в 10:15.

«Пока он находился в греческом районе полетной информации (РПИ, FIR) ни от экипажа, ни от других лиц или организаций не поступало сообщений об угрозе».

Также в пресс-релизе подчеркивается, что информация об угрозе не поступала ни от физлиц, ни от каких-либо служб. О якобы минировании борта Греция узнала уже после появления информации в общем доступе.

«Любая соответствующая информация была получена всеми вышеперечисленными службами (авиационные службы страны – прим.) через СМИ и Интернет после приземления самолета в Минске«, - приводит текст документа РИА «Новости».

О том, что информация о бомбе была направлена в аэропорты Вильнюса, Минска и Афин заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с парламентариями и членами Конституционной комиссии 26 мая. По его словам, сообщение об угрозе поступило во все аэропорты одновременно.

На той же встрече с представителями белорусских властей Лукашенко заявил, что их сила заключается в «правде». Об этом читайте в нашем материале.